Минфин США расширил санкционный список, связанный с Венесуэлой

Министерство финансов США в пятницу включило в связанный с Венесуэлой санкционный список зарегистрированную на Маршалловых островах компанию Monsoon Navigation Corporation, а также Serenity Maritime Ltd., зарегистрированную в Либерии.

Кроме того, под "венесуэльские" санкции Минфина США попали два танкера Leon Dias и Ocean Elegance.

Оба танкера ходят под флагом Панамы.