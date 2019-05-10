Граница между Эстонией и Россией должна проходить по линии Тартуского договора с РСФСР 1920 года - глава МИД Эстонии

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу (Urmas Reinsalu) считает, что в вопросе о ратификации пограничного договора с Россией необходимо исходить из действенности Тартуского мирного договора 1920 года.

"Это не требование. Это правовой порядок Эстонской республики. Конституция Эстонии, принятая в 1992 году двумя третями голосов поддержки и вдохновения, четко говорит, что границы Эстонии определены Тартуским мирным договором и иными договорами", - заявил глава МИД У.Рейнсалу в опубликованном в пятницу интервью телерадиовещанию ERR.

Он подчеркнул, что "до тех пор, пока это положение не изменил ни один вступивший в силу договор, до тех пор это будет правовая точка зрения государства". У.Рейнсалу отметил, что "по этой причине мы пользуемся терминологией контрольной линии (а не эстонско-российской границы - ИФ)".

Министр сказал, что у парламентской коалиции, избранной после выборов 3 марта, нет согласия по пограничному договору.

"Здесь нужно также учитывать довольно сильные заявления, сделанные официальными лицами Российской федерации. Напомню заявление министра иностранных дел Сергея Лаврова от 15 января 2018 года, где он четко сказал, что для Эстонии ценой пограничного договора должен стать отказ от русофобской политики в НАТО и Европейском союзе", - сказал У.Рейнсалу.

Он добавил, что "наверняка, любую цену за всякое дело заплатить невозможно".

У.Рейнсалу приступил к деятельности на посту министра иностранных дел 29 апреля.

18 мая 2005 года в Москве министры иностранных дел Эстонии Урмас Паэт (Urmas Paet) и России Сергей Лавров подписали договоры о сухопутной и морской границе, которые вкратце называются "пограничным договором".

Однако затем парламент Эстонии включил в закон о ратификации преамбулу о действенности Тартуского мирного договора с РСФСР от 2 февраля 1920 года. По этому договору РСФСР стала первым государством, признавшим независимость Эстонии, по нему проходила и довоенная граница.

В настоящее время российская сторона рассматривает договор 1920 года как не имеющий юридической силы исторический документ и потому сочла, что признание договора может позволить Эстонии в будущем предъявлять РФ территориальные требования. Поэтому Москва отозвала подписи под пограничными договорами.

18 февраля 2015 года У.Паэт и С.Лавров во второй раз подписали договоры, в которые были внесены два изменения: стороны не имеют территориальных притязаний друг к другу и договоры касаются только решения пограничных вопросов.

Первое чтение обновленного закона о ратификации пограничных договоров прошло в парламенте Эстонии в 2016 году, после чего дальнейшее делопроизводство было приостановлено в ожидании аналогичных действий с российской стороны.

В январе 2018 года посольство РФ в Эстонской республике сообщило, что "С.Лавров вновь четко определил главное условие для этого шага - нормальная неконфронтационная атмосфера в двусторонних отношениях. Россия свое обязательство сдержала. Со стороны эстонского правительства русофобская риторика продолжает зашкаливать. В такой ситуации о продвижении ратификации пограничных договоров говорить не приходится", - подчеркивалось в заявлении.

В связи с тем, что в марте в Эстонии к власти пришел новый состав парламента, вся процедура ратификации теперь должна начаться заново. Сейчас из трех правящих партий против ратификации выступает Консервативная народная партия во главе с министром внутренних дел М.Хельме. Партия "Отечество", которой принадлежит и пост министра иностранных дел, ранее выступала также против ратификации. Войдя в правительство, она еще не высказала своего официального мнения.