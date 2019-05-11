Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9083 RUR   0.0261 GBR   2.2109 TRY   0.2766

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.70 -0.42 Brent 70.39 0.02

Погода в Баку

  ночь день

Регион 11.05.2019 09:00

Ситуация с турецкой лирой может сорвать сделку Анкары по приобретению у России С-400

В связи с ситуацией с турецкой лирой, Турция может пересмотреть сделку с Россией о приобретении зенитно-ракетных комплексов С-400, пишет в пятницу немецкие издание "Бильд" со ссылкой на дипломатические источники в Анкаре.

"Сейчас кризис лиры, по всей видимости, заставит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана (пересмотреть сделку - ИФ). Очевидно, что дело не придет к ракетному соглашению между Москвой и Анкарой", - пишет "Бильд".

Другие издания пока не подтверждали эту информацию.

Ранее в СМИ прошла информация, что национальная турецкая валюта упала до минимума за 7 месяцев на этой неделе после того, как в стране объявили новые выборы в Стамбуле по требованию правящей партии Турции "Партия справедливости и развития".

Повторные выборы назначены на 23 июня. Ранее ЦИК Турции признавал победу кандидата от оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) Экрема Имамоглу, он вступил в должность мэра Стамбула 17 апреля.

Прошение о проведении повторных выборов подавала правящая Партия справедливости и развития (ПСР) и ее союзник - ультраправая Партия националистического движения. Они утверждали, что в выборах приняли участие порядка 40 тыс. человек, не имеющих права голоса, а работники многих избирательных участков назначались в обход правил.

В понедельник, 6 мая, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкие военные срочно нуждаются в системе ПВО, и российское предложение по ЗРС С-400 было выгоднее альтернативных вариантов.

"Нам срочно нужна наша собственная система ПВО. Так дальше продолжаться не может", - заявил он на пресс-конференции в Турции, говоря о покупке российских зенитных ракетных систем С-400.

Ранее он заявлял, что сделка Анкары с Москвой по поставке С-400 - решенный вопрос, не подлежащий обсуждению.

Как сообщал "Интерфакс", Турция приобретает четыре дивизиона С-400, сумма контракта составляет $2,5 млрд.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, С/400, СИТУАЦИЯ


Похожие новости


Отели Турции подорожают на 15% к высокому сезону - АТОР Турецких специалистов для С-400 начнут готовить в июне - источник РЖД обсуждают создание ширококолейной линии в Турции с выходом через Грузию и Азербайджан Анталью в апреле посетили более 300 тысяч российских туристов Турцию с января по март посетили рекордные 319 тысяч российских туристов Поставка Турции первой партии С-400 состоится в "скором времени" - Минобороны РФ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]