Ситуация с турецкой лирой может сорвать сделку Анкары по приобретению у России С-400

В связи с ситуацией с турецкой лирой, Турция может пересмотреть сделку с Россией о приобретении зенитно-ракетных комплексов С-400, пишет в пятницу немецкие издание "Бильд" со ссылкой на дипломатические источники в Анкаре.
"Сейчас кризис лиры, по всей видимости, заставит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана (пересмотреть сделку - ИФ). Очевидно, что дело не придет к ракетному соглашению между Москвой и Анкарой", - пишет "Бильд".
Другие издания пока не подтверждали эту информацию.
Ранее в СМИ прошла информация, что национальная турецкая валюта упала до минимума за 7 месяцев на этой неделе после того, как в стране объявили новые выборы в Стамбуле по требованию правящей партии Турции "Партия справедливости и развития".
Повторные выборы назначены на 23 июня. Ранее ЦИК Турции признавал победу кандидата от оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) Экрема Имамоглу, он вступил в должность мэра Стамбула 17 апреля.
Прошение о проведении повторных выборов подавала правящая Партия справедливости и развития (ПСР) и ее союзник - ультраправая Партия националистического движения. Они утверждали, что в выборах приняли участие порядка 40 тыс. человек, не имеющих права голоса, а работники многих избирательных участков назначались в обход правил.
В понедельник, 6 мая, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкие военные срочно нуждаются в системе ПВО, и российское предложение по ЗРС С-400 было выгоднее альтернативных вариантов.
"Нам срочно нужна наша собственная система ПВО. Так дальше продолжаться не может", - заявил он на пресс-конференции в Турции, говоря о покупке российских зенитных ракетных систем С-400.
Ранее он заявлял, что сделка Анкары с Москвой по поставке С-400 - решенный вопрос, не подлежащий обсуждению.
Как сообщал "Интерфакс", Турция приобретает четыре дивизиона С-400, сумма контракта составляет $2,5 млрд.
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