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Происшествия 10.05.2019 22:40

5 человек стали жертвами ДТП легковушки с грузовиком в Сумгайыте - МЧС

Тяжелое дорожно-транспортное происшествие с многочисленными человеческими жертвами произошло в пятницу в поселке Гаджи Зейналабдин города Сумгайыт, сообщается на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

«Жертвами аварии грузовика марки Shacman с легковым автомобилем марки Mercedes стали пять человек», - говорится в сообщении.

Тела погибших в ДТП, произошедшем в поселке Гаджи Зейналабдин города Сумгайыт, были извлечены спасателями МЧС из салона деформированной легковушки.

Р.Бабаев

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Тэги: ДТП, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]