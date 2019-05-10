5 человек стали жертвами ДТП легковушки с грузовиком в Сумгайыте - МЧС

Тяжелое дорожно-транспортное происшествие с многочисленными человеческими жертвами произошло в пятницу в поселке Гаджи Зейналабдин города Сумгайыт, сообщается на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

«Жертвами аварии грузовика марки Shacman с легковым автомобилем марки Mercedes стали пять человек», - говорится в сообщении.

Тела погибших в ДТП, произошедшем в поселке Гаджи Зейналабдин города Сумгайыт, были извлечены спасателями МЧС из салона деформированной легковушки.

Р.Бабаев