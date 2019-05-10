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Происшествия 10.05.2019 23:53

10 человек пострадали в результате столкновения двух «Жигулей» в Азербайджане

Столкновение двух «Жигулей» в Шамкирском районе на западе Азербайджана в пятницу вечером привело к ранению десяти человек, сообщают местные СМИ.

«Десять человек пострадали в ДТП с участием двух автомобилей «Жигули» на проходящем через территорию села Дюярли Шамкирского района участке дороги Баку-Газах», - говорится в сообщении.

Пострадавшие госпитализированы в Шамкирскую и Товузскую центральные районные больницы.

Р.Бабаев

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Тэги: ДТП, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]