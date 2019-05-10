10 человек пострадали в результате столкновения двух «Жигулей» в Азербайджане

Столкновение двух «Жигулей» в Шамкирском районе на западе Азербайджана в пятницу вечером привело к ранению десяти человек, сообщают местные СМИ.

«Десять человек пострадали в ДТП с участием двух автомобилей «Жигули» на проходящем через территорию села Дюярли Шамкирского района участке дороги Баку-Газах», - говорится в сообщении.

Пострадавшие госпитализированы в Шамкирскую и Товузскую центральные районные больницы.

Р.Бабаев