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Дальнее зарубежье 11.05.2019 10:26

США и Китай продолжат торговые переговоры - Трамп

Торговые переговоры между США и Китаем продолжатся, написал в пятницу в своем твиттере американский президент Дональд Трамп, назвав состоявшиеся дискуссии конструктивными.

"На протяжении последних двух дней США и Китай провели искренние и конструктивные переговоры о состоянии торговых отношений между двумя странами. Переговоры продолжатся в будущем. США ввели пошлины в отношении Китая, которые могут быть отменены или нет в зависимости от будущих переговоров!" - сообщил Д.Трамп.

Ранее интернет-портал американской газеты The Hill сообщил, что торговые переговоры между делегациями США и Китая завершились в пятницу без объявления о достижении соглашения.

"Это было конструктивное обсуждение между двумя сторонами, это все, что мы можем сказать", - привело издание слова главы Минфина США Стивена Мнучина репортерам по окончании переговоров.

Позже журналисты заметили С.Мнучина и торгового представителя США Роберта Лайтхайзера направляющимися в западное крыло Белого дома, отмечает The Hill.

Ранее в пятницу стало известно о вступлении в силу в США 10 мая повышения пошлин на товары китайского экспорта стоимостью $200 млрд в год, которое ожидалось еще с 1 января, но неоднократно откладывалось.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, КИТАЙ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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