Пентагон наращивает группировку войск на Ближнем Востоке для противодействия Ирану - Пентагон

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан утвердил переброску корабля-дока ВМС США Arlington и батареи ЗРК Patriot в зону американского Центрального военного командования (CENTCOM) в ответ на соответствующую просьбу, сообщил Пентагон в ночь на субботу.
"Эти силы присоединятся к ударной авианосной группировке во главе с авианосцем Abraham Lincoln (LPD-24) и целевой группе бомбардировщиков ВВС США в ближневосточном регионе в ответ на признаки повышенной готовности Ирана к проведению наступательных операций против американских войск и наших интересов", - говорится в распространенном заявлении ведомства.
В нем говорится, что Соединенные Штаты "продолжают пристально наблюдать за действиями иранского режима, его военных и его сторонников".
"Исходя из соображений оперативной безопасности, мы не будем обсуждать сроки или районы размещения сил", - отметил Пентагон.
Он подчеркнул: "Соединенные Штаты не стремятся к конфликту с Ираном, но готовы защищать американские силы и интересы в регионе".
Накануне госсекретарь США Майк Помпео заявил, что любые шаги Ирана, направленные против интересов США, вызовут ответные действия со стороны Вашингтона, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
"Режим в Тегеране должен понимать, что любые действия его самого или его сторонников любой национальности против интересов или граждан США столкнутся с быстрым и решительным ответом со стороны Соединенных Штатов", - говорилось в поступившем в "Интерфакс" заявлении дипломата.
М.Помпео отметил, что США, их партнеры и союзники не хотят войны с Ираном, "но 40 лет убийств (Ираном - ИФ) американских солдат, нападений на американские объекты, захват американцев в заложники являются прямым напоминанием о том, что мы должны защищать себя".
Госсекретарь напомнил, что президент США Дональд Трамп заявил о готовности в определенное время встретиться и провести переговоры с руководством Ирана.
"Мы призываем режим отказаться от ядерных амбиций, изменить свое деструктивное поведение, уважать права своих граждан и с честными намерениями вернуться за стол переговоров", - заявил Д.Трамп.
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