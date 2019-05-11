Министерства обороны США и Польши добились прогресса в вопросе размещения американских сил на польской территории - Пентагон

Военные ведомства США и Польши в ходе состоявшихся в Вашингтоне переговоров заместителей министров обороны двух стран Джона Руда и Томаша Шатковского добились прогресса в вопросе наращивания численности американских военных на польской территории, сообщил Пентагон в ночь на субботу.
"Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Джон Руд и заместитель министра национальной обороны Польши Томаш Шатковский сегодня (в пятницу - ИФ) продолжили обсуждение и изучение вариантов повышения безопасности восточного фланга НАТО за счет увеличения и устойчивого присутствия американских сил и возможностей в Польше", - говорится в совместном американо-польском заявлении, распространенном Пентагоном.
В нем отмечается, что эти шаги "будут поддержаны польским правительством".
"Министерство обороны США и Министерство национальной обороны Польши добиваются значительного прогресса и будут продолжать обсуждение", - говорится в документе.
"Более глубокое и тесное партнерство США и Польши в области безопасности имеет решающее значение для противостояния текущим угрозам и вызовам в сфере безопасности", - подчеркнули стороны.
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