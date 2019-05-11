Помпео планирует посетить Москву и Сочи с 12 по 14 мая - госдеп

Госсекретарь США Майк Помпео намерен посетить Москву и Сочи с 12 по 14 мая, говорится в сообщении, распространенном в пятницу американским внешнеполитическим ведомством.
"Госсекретарь Помпео отправится в Сочи 14 мая на встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым и президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить полный спектр двусторонних и многосторонних проблем", - говорится в сообщении Госдепа.
Ожидается, что в ходе визита состоится "откровенное обсуждение" в частности темы контроля за вооружениями, ситуации на Украине, в Венесуэле, Северной Корее и Иране, цитирует слова представителя Госдепа американский телеканал CNN.
"Ни секрет, что во многих областях у нас существуют разногласия с российским руководством. У госсекретаря пройдет откровенное обсуждение тем для беспокойства в наших двусторонних отношениях", - добавил представитель Госдепа.
В то же время, по его словам, существуют и такие сферы, в которых США работают вместе с Россией. Речь в частности идет об афганском мирном процессе и противодействии терроризму, отмечает CNN.
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