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Дальнее зарубежье 11.05.2019 12:00

Помпео планирует посетить Москву и Сочи с 12 по 14 мая - госдеп

Госсекретарь США Майк Помпео намерен посетить Москву и Сочи с 12 по 14 мая, говорится в сообщении, распространенном в пятницу американским внешнеполитическим ведомством.

"Госсекретарь Помпео отправится в Сочи 14 мая на встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым и президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить полный спектр двусторонних и многосторонних проблем", - говорится в сообщении Госдепа.

Ожидается, что в ходе визита состоится "откровенное обсуждение" в частности темы контроля за вооружениями, ситуации на Украине, в Венесуэле, Северной Корее и Иране, цитирует слова представителя Госдепа американский телеканал CNN.

"Ни секрет, что во многих областях у нас существуют разногласия с российским руководством. У госсекретаря пройдет откровенное обсуждение тем для беспокойства в наших двусторонних отношениях", - добавил представитель Госдепа.

В то же время, по его словам, существуют и такие сферы, в которых США работают вместе с Россией. Речь в частности идет об афганском мирном процессе и противодействии терроризму, отмечает CNN.

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Тэги: США, ПОМПЕО, РОССИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]