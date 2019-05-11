Китай не пойдет на уступки США по принципиальным вопросам - вице-премьер КНР

Китай не может себе позволить пойти на уступки Соединенным Штатам по принципиальным вопросам двухсторонней торговли, заявил заместитель премьера Госсовета КНР Лю Хэ по завершении 11-го раунда китайско-американских переговоров в Вашингтоне.
"По принципиальным вопросам мы ни в коем случае не пойдем на уступки", - сказал он в интервью центральном телевидению Китая.
Вместе с тем, отметил вице-премьер, переговоры в Вашингтоне показали общность позиций сторон по многим вопросам, а также выявили сохраняющиеся разногласия.
Он подтвердил, что в ответ на повышение американских пошлин Китай будет вынужден принять соответствующе ответные меры, хотя и выразил надежду на то, что Вашингтон в этом вопросе будет проявлять сдержанность.
По его словам, взаимное повышение тарифов "не отвечает интересам ни США, ни Китая, ни остального мира".
Тем не менее, он подчеркнул: "Китай этого не боится, этого не боится и вся китайская нация".
Лю Хэ проинформировал, что стороны договорились о продолжении переговоров, на этот раз в Пекине.
В то же время президент Дональд Трамп дал указание своей команде приступить к подготовке к введению повышенных таможенных пошлин на импортируемые из Китая товары стоимостью еще на $300 млрд, заявил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.
"Президент дал нам указание начать процесс повышения тарифов практически на весь оставшийся импорт китайских товаров, который оценивается примерно в $300 млрд", - сообщил Р.Лайтхайзер журналистам в Вашингтоне в ночь на субботу по московскому времени.
Повышение пошлин на импортируемые США китайские товары стоимостью $200 млрд в год, которое ожидалось еще с 1 января, но неоднократно откладывалось, вступило в силу 10 мая.
Как пишет The Wall Street Journal, отсрочка, предоставленная президентом США Дональдом Трампом, истекла, как он и грозил всю эту неделю. Теперь китайские товары будут облагаться пошлинами по ставке 25%, а не 10%.
Президент США Дональд Трамп заявил накануне, что Китай "сорвал" соглашение по торговле между двумя странами, которое считалось практически готовым к подписанию.
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