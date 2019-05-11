Порошенко надеется, что его ответы на вопросы по делу о Майдане помогут следствию

Действующий президент Украины Петр Порошенко, после допроса в Генеральной прокуратуре Украины, надеется, что его ответы на дополнительные вопросы по делу о Майдане помогут в завершении следствия.

"ЧП. Сегодня повторно дал показания прокурорам в расследовании дела о преступлениях против участников Революции Достоинства на Майдане в 2014 году. Надеюсь, мои ответы на дополнительные вопросы помогут в завершении следствия. Это дело чрезвычайно важное для украинского общества", - написал П.Порошенко в фейсбуке в пятницу вечером.

Глава украинского государства отметил, что все виновные в этом преступлении должны быть привлечены к ответственности.

"Убежден, все виновные должны быть обязательно наказаны" - подытожил П. Порошенко.

Как сообщалось, сегодня П.Порошенко был допрошен следователями ГПУ в рамках дела о расстрелах на Майдане. Ранее П.Порошенко не явился на допрос в Генеральную прокуратуру Украины во вторник, 7 мая, куда был вызван на 10.00 в рамках расследования дел Евромайдана. В это время он принимал участие в ходе церемонии принятия присяги судьями Верховного суда Украины. По словам начальника управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергея Горбатюка, в ноябре 2016 года П.Порошенко давал дополнительные свидетельства, которые не дал во время первого допроса и за два года не подписал протокол первого допроса.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что президент Украины П.Порошенко готов дать свои показания по делам о событиях Революции Достоинства в 2013-2014 годах в любое время, когда у него не запланированы официальные мероприятия, и следователи должны согласовывать с ним график допросов.