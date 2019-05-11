Азербайджан продолжит проведение реформ для развития страны – президент Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что оппозиция проводит политику очернения процессов, протекающих в стране.

«Еще раз хочу сказать: стабильность в Азербайджане надежно защищается», - подчеркнул И.Алиев на торжественной церемонии, посвященной 96-й годовщине со дня рождения Гейдара Алиева и 15-летию создания Фонда Гейдара Алиева.

Правда, по словам главы государства, предпринимаются определенные попытки, «потерпевшие полный крах некоторые группировки, которые в 1990-х годах довели Азербайджан до бедственного состояния, вновь пытаются чего-то добиться».

«Сейчас методом их борьбы являются ложь, клевета, домыслы. Другого метода борьбы у них нет, используя различные медиа-средства, они очерняют нашу страну. Пытаются создать как внутри страны, так и за рубежом уродливую картину», - отметил И.Алиев.

По его словам, азербайджанскому народу они хорошо известны.

«Именно они довели Азербайджан до плачевного состояния, они развалили нашу страну, они начали гражданскую войну, пролили братскую кровь. Азербайджанский народ никогда не позволит, чтобы антинациональные, предательские элементы чего-то добились в Азербайджане. Азербайджанский народ – мудрый народ, он все прекрасно знает», - подчеркнул президент.

И.Алиев отметил, что Азербайджан продолжит проводить политику реформ. «Мы и дальше будем идти путем реформ. Потому что, еще раз хочу сказать, достигнутые результаты, считаю, должны остаться в истории. Мы должны знать, с чего начинали и к чему пришли», - сказал он.

По его словам, необходимо смотреть в будущее. «Реформы, проводимые сегодня в экономической сфере, высоко оцениваются всеми влиятельными международными финансовыми структурами. Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Азиатский банк развития, Европейский инвестиционный банк, наши партнеры предоставляют Азербайджану крупные кредиты. Почему? Потому что нам верят. В первую очередь они видят эффективность реформ, а с другой стороны, - верят в успешное будущее Азербайджана », - подчеркнул И.Алиев.

Р.Бабаев