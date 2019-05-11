Туск в понедельник в Брюсселе примет Порошенко

Председатель Европейского Совета Дональд Туск в понедельник встретится с президентом Украины Петром Порошенко в Брюсселе, сообщает сайт Европейского Совета.

Согласно планам Д.Туска, обнародованным на сайте, встреча состоится в 16:45 по местному времени (15:45 мск).

В этот день в Брюсселе запланированы мероприятия, посвященные 10-летию "Восточного партнерства".