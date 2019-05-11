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Дальнее зарубежье 11.05.2019 13:44

Туск в понедельник в Брюсселе примет Порошенко

Председатель Европейского Совета Дональд Туск в понедельник встретится с президентом Украины Петром Порошенко в Брюсселе, сообщает сайт Европейского Совета.

Согласно планам Д.Туска, обнародованным на сайте, встреча состоится в 16:45 по местному времени (15:45 мск).

В этот день в Брюсселе запланированы мероприятия, посвященные 10-летию "Восточного партнерства".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ПОРОШЕНКО, ЕС, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: ba[email protected]