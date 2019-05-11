Для английских болельщиков будет организовано 40 чартерных рейсов на финал Лиги Европы в Баку

Госагентство по туризму (ГАТ) Азербайджана вместе с другими госструктурами, компанией «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) и Ассоциацией Футбольных Федераций Азербайджана (AFFA) заявляет о полной готовности к проведению финального матча Лиги Европы УЕФА в Баку и создании благоприятных условий для приезжающих туристов и гостей.

«Баку полностью готов к проведению финального матча Лиги Европы УЕФА. Подготовка к финальной игре идет полным ходом», - говорится в сообщении ГАТ.

Госагентство отмечает, что наряду с прямыми рейсами Лондон-Баку-Лондон, которые будут осуществлены авиакомпанией (AZAL) 29 и 30 мая, для иностранных болельщиков также будет организовано более 40 чартерных рейсов. Кроме того между клубами-финалистами и Лиги Европы УЕФА и AZAL ведутся переговоры об организации дополнительных чартерных рейсов.

«Наличие в Баку отелей международных и местных брендов, соответствующих разному бюджету, обеспечит комфорт пребывания иностранных гостей во время мероприятия. Все моменты, связанные с вопросами безопасности туристов и гостей во время прибытия, размещения и пребывания в стране были тщательно рассмотрены представителями государственного и частного бизнеса», - подчеркивается в сообщении.

По данным госструктур Азербайджана, на «английский» финал в Баку ожидается прибытие 30-35 тыс. болельщиков.

В финале Лиги Европы УЕФА 29 мая на Бакинском Олимпийском стадионе борьбу за трофейный кубок поведут два английских клуба «Челси» и «Арсенал». В полуфинальном противостоянии команды Романа Абрамовича с немецким «Айнтрахтом» были зафиксированы две ничьи с одинаковым счетом 1:1, и лондонцы одолели франкфуртцев лишь в серии послематчевых пенальти – 4:3.

«Арсенал» же забил в двух матчах в ворота испанской «Валенсии» семь мячей, пропустив в свои три. Обе игры завершились победой британцев со счетом 3:1 и 4:2. В рамках нынешнего розыгрыша Лиги Европы УЕФА «Арсенал» на групповом этапе дважды одолел агдамский «Карабах», забив в ворота азербайджанского клубы четыре безответных мяча.

Нынешний розыгрыш европейских клубных кубков отличителен тем, что в финалах и Лиги Чемпионов, и Лиги Европы УЕФА будут играть исключительно английские клубы. В ЛЧ «Ливерпуль» и «Тоттэнхем» проявили мужской характер, уступая своим противникам в полуфинальных поединках три мяча. Проиграв в гостях «Барселоне» со счетом 0:3, мерсисайдцы дома заколотили каталонцам четыре безответных гола. А «Тоттэнхем», в свою очередь, после первого тайма ответной игры в Нидерландах также уступал по сумме двух встреч местному «Аяксу» три мяча. Все кардинально изменилось во втором тайме, когда «правша» Лукас Моура похоронил амстердамский клуб, сотворив хет-трик левой ногой. Последний гол бразилец забил на шестой добавленной минуте матча.

Р.Бабаев