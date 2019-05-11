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АПК 11.05.2019 14:11

Минсельхоз США прогнозирует сбор пшеницы в РФ в этом году в 77 млн тонн

Минсельхоз США сделал первый прогноз мирового сбора зерна в 2019/2020 сельхозгоду.

Согласно майскому отчету ведомства, сбор пшеницы в России этом году составит 77 млн тонн, ее экспорт - 36 млн тонн. Переходящие запасы пшеницы на 1 июля 2020 года составят 7,73 млн тонн.

Производство фуражного зерна в РФ оценивается в 38,4 млн тонн, его экспорт - в 10,09 млн тонн, переходящие запасы - в 1,46 млн тонн.

Прогнозы сбора зерна близки к оценкам Минсельхоза РФ - общее производство 118 млн тонн, в том числе до 78 млн тонн пшеницы.

Минсельхоз США оценил мировой сбор пшеницы в 777,49 млн тонн, фуражного зерна - в 1425,68 млн тонн. Прогнозы переходящих запасов составляют соответственно 293,01 млн и 343,62 млн тонн.

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Тэги: РОССИЯ, США, ЗЕРНО, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]