Минсельхоз США прогнозирует сбор пшеницы в РФ в этом году в 77 млн тонн

Минсельхоз США сделал первый прогноз мирового сбора зерна в 2019/2020 сельхозгоду.
Согласно майскому отчету ведомства, сбор пшеницы в России этом году составит 77 млн тонн, ее экспорт - 36 млн тонн. Переходящие запасы пшеницы на 1 июля 2020 года составят 7,73 млн тонн.
Производство фуражного зерна в РФ оценивается в 38,4 млн тонн, его экспорт - в 10,09 млн тонн, переходящие запасы - в 1,46 млн тонн.
Прогнозы сбора зерна близки к оценкам Минсельхоза РФ - общее производство 118 млн тонн, в том числе до 78 млн тонн пшеницы.
Минсельхоз США оценил мировой сбор пшеницы в 777,49 млн тонн, фуражного зерна - в 1425,68 млн тонн. Прогнозы переходящих запасов составляют соответственно 293,01 млн и 343,62 млн тонн.
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