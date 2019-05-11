Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани, планировавший в ближайшие дни посетить Украину для встречи с избранным главой республики Владимиром Зеленским, заявил об отмене визита.
"Исходя из того, что я услышал от двух очень надежных людей..., - президент (В.Зеленский - ИФ) окружен людьми, которые являются врагами президента (Д.Трампа - ИФ), и людьми, которые, по крайней мере в одном случае, явно коррумпированы и вовлечены в эту схему", - рассказал Р.Джулиани в телешоу на канале Fox News, поясняя причину отмены визита.
Адвокат заявил об опасениях того, что новый президент Украины "будет окружен, в прямом смысле, врагами президента США".
Он подчеркнул, что решение об отмене визита в Украину не имеет никакого отношения к предстоящим в 2020 году президентским выборам в США.
Ранее Р.Джулиани в интервью The New York Times сообщил, что планирует в ближайшие дни посетить Украину, чтобы убедить новые власти не прекращать расследования, которые, как он полагает, будут выгодны американскому лидеру. По информации издания, адвокат намеревался отправиться в Киев на встречу с В.Зеленским и убедить его дать ход расследованиям, которые могут принести новую информацию о двух делах, представляющих особую важность для Д.Трампа.
Первое касается истоков расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом "российском вмешательстве" в выборы в США. Второе - связь сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантера с украинской газовой компанией.
Вертолеты ВВС Азербайджана примут участие в международных учениях «Anatolian Phoenix-2019» в Турции
Карабахское урегулирование позволит нормализовать отношения Баку и Еревана – МИД Азербайджана
Азербайджан продолжит проведение реформ для развития страны – президент Алиев
"Укртранснафта" возобновила транзит нефти в Европу
"Гомельтранснефть Дружба" уведомила "Транснефть" о готовности увеличить объемы транзитной прокачки нефти
Полная очистка Мозырского НПЗ от загрязненной нефти ожидается к 12 мая - Белнефтехим
Семь детей погибли при взрыве мины в Афганистане
Почти 14% россиян страдают от ожирения, лидируют женщины - главный диетолог Минздрава
Более 6 тыс. человек остались в Дагестане без света из-за селя
Минобразования получит 2 млн манатов на строительство сельской школы в Гобустанском районе
ГААД получит 2 млн манатов на строительство автодороги в Гобустанском районе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство жилого дома для жителей Гобустана
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Гейдар Алиев внес неоценимый вклад в воспитание кадров для органов безопасности, - легендарный разведчик Шамиль Сулейманов
В Баку выступили артисты из Астрахани
В Баку проходит широкомасштабное празднование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР