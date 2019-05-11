Гройсман готов вновь возглавить правительство Украины после выборов в Раду

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что мог бы продолжить возглавить правительство и после парламентских выборов.

"У меня есть понимание, что делать дальше, и я могу возглавлять правительство. Если украинский народ решит, что я и сформированная нами команда будут достойны представлять их интересы и реализовывать те задачи, которые люди перед нами ставят, то я готов буду возглавить правительство", - сказал В.Гройсман в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

В то же время он подчеркнул, что важным является формирование после выборов сильной и сплоченной коалиции.

"Потому что эффективность правительства зависит от того, насколько оно может опираться на парламентское большинство", - пояснил премьер.