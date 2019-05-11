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СНГ 11.05.2019 15:00

Гройсман готов вновь возглавить правительство Украины после выборов в Раду

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что мог бы продолжить возглавить правительство и после парламентских выборов.

"У меня есть понимание, что делать дальше, и я могу возглавлять правительство. Если украинский народ решит, что я и сформированная нами команда будут достойны представлять их интересы и реализовывать те задачи, которые люди перед нами ставят, то я готов буду возглавить правительство", - сказал В.Гройсман в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

В то же время он подчеркнул, что важным является формирование после выборов сильной и сплоченной коалиции.

"Потому что эффективность правительства зависит от того, насколько оно может опираться на парламентское большинство", - пояснил премьер.

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Тэги: УКРАИНА, ПРЕМЬЕР, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]