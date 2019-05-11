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Происшествия 11.05.2019 11:28

Boeing с российскими туристами вернулся в Камрань из-за проблемы с шасси - источник

Самолет Boeing 767-300 авиакомпании AzurAir с российскими туристами на борту, выполнявший чартерный рейс из вьетнамской Камрани в Новокузнецк, вернулся в аэропорт из-за проблем с шасси, сообщил в субботу "Интерфаксу" информированный источник.

"После взлета экипажем было принято решение вернуться в аэропорт Камрани из-за проблем с правым шасси - спустило колеса. Борт около четырех часов вырабатывал топливо, после чего успешно приземлился, никто не пострадал", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь один из пассажиров данного рейса подтвердил агентству, что у самолета спустилось колесо правого шасси.

"Нам сообщили, что в ближайшее время туроператор - Anex Tour - будет решать вопрос с расселением пассажиров в отели. Пока мы ожидаем информации в одном из терминалов", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в самолете находились только российские туристы, все места были заняты.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ВЬЕТНАМ, САМОЛЕТ, ТУРИСТЫ, ИНЦИДЕНТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]