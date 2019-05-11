Задержан водитель грузовика, сбежавший с места ДТП, в котором погибли 5 человек – Генпрокуратура

Генпрокуратура Азербайджана сообщает о возбуждении уголовного дела по факту гибели пяти человек в результате ДТП с участием грузовика, произошедшего 10 мая в поселке Гаджи Зейналабдин города Сумгайыт.

«В связи с аварией возбуждено уголовное дело по статьям 263.3 (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и 264 (Оставление места дорожно-транспортного происшествия) УК АР», - говорится в сообщении.

По данному делу в качестве обвиняемого лица задержан водитель грузового автомобиля марки «Iveco» Ильхам Гасанов. Сообщается, что он скрылся с места происшествия.

Как сообщалось, в пятницу на участке автомобильной дороги Баку-Губа, проходящей через территорию поселка Гаджи Зейналабдин города Сумгайыт, столкнулись грузовик «Iveco» и легковой автомобиль марки «Mercedes». В результате ДТП скончались находившиеся в «Mercedes» четверо мужчин и женщина.

Р.Бабаев