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Дальнее зарубежье 11.05.2019 15:27

Конгрессмен США вновь требует предоставления налоговых деклараций Трампа

Глава комитета по путям и средствам Палаты представителей США, демократ Ричард Нил вновь официально запросил налоговые декларации президента страны Дональда Трампа, сообщают в субботу американские СМИ.

По данным изданий, речь идет о налоговых декларациях лично Д.Трампа и его бизнеса за последние шесть лет. Министерство финансов и налоговая служба США (IRS) обязаны предоставить данные Р.Нилу до 17 мая.

Д.Трамп нарушил традицию, согласно которой президенты США всегда обнародовали налоговую информацию, отмечают издания.

Изначально Р.Нил пытался получить эти данные в начале апреля. Тогда Р.Нил сделал письменный запрос комиссару налоговой службы США Чарльзу Реттигу, в котором он попросил предоставить данные о личных и деловых доходах Д.Трампа в указанный период. Он также запросил налоговые декларации восьми бизнес-структур президента. Р.Нил объяснил в письме, что запрос является частью его надзорной роли.

Тем не менее, Минфин США отказался предоставить декларации Д.Трампа в указанный десятидневный срок. После этого министерство пропустило второй срок для выполнения этого требования, указав на то, что запрос Р.Нила мог противоречить закону.

IRS является частью департамента казначейства. Редко используемый закон 1924 года гласит, что глава казначейства "должен предоставить" запрошенные материалы членам Комитета путей и средств для их изучения за закрытыми дверями.

В свою очередь, республиканцы в Конгрессе США утверждают, что эта налоговая информация может быть использована в политических целях против Д.Трампа.

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Тэги: США, ТРАМП, НАЛОГИ, ЗАПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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