Карабахское урегулирование позволит нормализовать отношения Баку и Еревана – МИД Азербайджана

Баку призывает Ереван к конструктивным переговорам для скорейшего урегулирования нагорно-карабахского конфликта, говорится в заявлении МИД Азербайджана.
«Армения должна отказаться от попыток обмана своего населения и международного сообщества, прекратить политику агрессии и этнической чистки, следовать своим международным обязательствам и в конструктивной форме участвовать в переговорном процессе для скорейшего урегулирования конфликта», - отмечается в заявлении МИД Азербайджана по случаю 25-летия достижения 12 мая 1994 года соглашения о режиме прекращения огня с Арменией.
Внешнеполитическое ведомство подчеркивает необходимость обеспечения территориальной целостности Азербайджана, возвращения вынужденных переселенцев в свои дома, а также обеспечения мирного сосуществования азербайджанской и армянской общин Нагорно-Карабахского региона Азербайджана.
«Это послужит основой восстановления нормальных соседских отношений между Арменией и обеспечения продолжительного мира, безопасности и развития в регионе», - отмечается в заявлении МИД.
В документе подчеркивается, что объявление режима неприменения огня означает прекращение любой военной деятельности, вывод оккупационных сил, размещение международных миротворцев, восстановление коммуникаций в конфликтных зонах, возвращение обратно вынужденных переселенцев и продолжение переговоров по достижению окончательного урегулирования конфликта.
«Все это означает комплексный подход к обеспечению режима прекращения огня. То есть перемирие предусматривает не только неприменение огня, но и вывод военных сил из зоны конфликта и отказ от деятельности, служащей укреплению оккупационного положения, в том числе отказ от действий, препятствующих возвращению вынужденных переселенцев», - подчеркивается в заявлении МИД Азербайджана.
Внешнеполитическое ведомство Азербайджана выражает сожаление в связи с отказом Еревана от ведения субстантивных переговоров и безусловного освобождения оккупированных азербайджанских территорий.
Р.Бабаев
"Укртранснафта" возобновила транзит нефти в Европу
"Гомельтранснефть Дружба" уведомила "Транснефть" о готовности увеличить объемы транзитной прокачки нефти
Полная очистка Мозырского НПЗ от загрязненной нефти ожидается к 12 мая - Белнефтехим
Семь детей погибли при взрыве мины в Афганистане
Почти 14% россиян страдают от ожирения, лидируют женщины - главный диетолог Минздрава
Более 6 тыс. человек остались в Дагестане без света из-за селя
Минобразования получит 2 млн манатов на строительство сельской школы в Гобустанском районе
ГААД получит 2 млн манатов на строительство автодороги в Гобустанском районе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство жилого дома для жителей Гобустана
Трамп призвал другие страны перенести производство товаров в США
Лукашенко заявляет, что к задержанному экс-шефу его службы безопасности уже давно были вопросы
Снайперские винтовки "Уголек" для армии создадут к 2022 году - разработчик
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Гейдар Алиев внес неоценимый вклад в воспитание кадров для органов безопасности, - легендарный разведчик Шамиль Сулейманов
В Баку выступили артисты из Астрахани
В Баку проходит широкомасштабное празднование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР