Карабахское урегулирование позволит нормализовать отношения Баку и Еревана – МИД Азербайджана

Баку призывает Ереван к конструктивным переговорам для скорейшего урегулирования нагорно-карабахского конфликта, говорится в заявлении МИД Азербайджана.

«Армения должна отказаться от попыток обмана своего населения и международного сообщества, прекратить политику агрессии и этнической чистки, следовать своим международным обязательствам и в конструктивной форме участвовать в переговорном процессе для скорейшего урегулирования конфликта», - отмечается в заявлении МИД Азербайджана по случаю 25-летия достижения 12 мая 1994 года соглашения о режиме прекращения огня с Арменией.

Внешнеполитическое ведомство подчеркивает необходимость обеспечения территориальной целостности Азербайджана, возвращения вынужденных переселенцев в свои дома, а также обеспечения мирного сосуществования азербайджанской и армянской общин Нагорно-Карабахского региона Азербайджана.

«Это послужит основой восстановления нормальных соседских отношений между Арменией и обеспечения продолжительного мира, безопасности и развития в регионе», - отмечается в заявлении МИД.

В документе подчеркивается, что объявление режима неприменения огня означает прекращение любой военной деятельности, вывод оккупационных сил, размещение международных миротворцев, восстановление коммуникаций в конфликтных зонах, возвращение обратно вынужденных переселенцев и продолжение переговоров по достижению окончательного урегулирования конфликта.

«Все это означает комплексный подход к обеспечению режима прекращения огня. То есть перемирие предусматривает не только неприменение огня, но и вывод военных сил из зоны конфликта и отказ от деятельности, служащей укреплению оккупационного положения, в том числе отказ от действий, препятствующих возвращению вынужденных переселенцев», - подчеркивается в заявлении МИД Азербайджана.

Внешнеполитическое ведомство Азербайджана выражает сожаление в связи с отказом Еревана от ведения субстантивных переговоров и безусловного освобождения оккупированных азербайджанских территорий.

Р.Бабаев