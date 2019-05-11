Вице-премьер Молдавии Кристина Лесник и спецпредставитель ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Франко Фраттини обсудили вопросы хранения российского вооружения и боеприпасов на складах в селе Колбасна на левом берегу Днестра.

К.Лесник на совместной пресс-конференции с Ф.Фраттини отметила, что "важно обеспечить безопасность складов".

"Особенно это касается боеприпасов с истекшим сроком хранения. Это очень важно как для нас, так и для всего региона, включая Украину, недалеко от границ которой расположены склады. Любая чрезвычайная ситуация на складах способна вызвать кризис", - сказала К.Лесник.

По ее словам, проведение эффективной инспекции складов могла бы предоставить дополнительные гарантии безопасности.

"Мы выступаем за проведение такой инспекции и обсуждали этот вопрос с г-ном Фраттини", - сказала вице-премьер Молдавии.

В свою очередь Ф.Фраттини заявил, что "ОБСЕ работает над организацией визита в регион участников переговоров в формате "3+2" (ОБСЕ, Россия, Украина + Молдавия и Приднестровье)".

"В рамках этого визита мы бы хотели посетить и склады с вооружением и боеприпасами в Приднестровье. В прошлом году мы предпринимали такие попытки, но они оказались безуспешными. Надеемся, что удастся осуществить это в 2019 году, так как важно убедиться в безопасности хранения боеприпасов. Особенно это касается боеприпасов с истекшим сроком хранения", - подчеркнул Ф.Фраттини.

К.Лесник также заявила, что власти Молдавии открыты к решению проблем жителей Приднестровья.

"Мы выступаем за конструктивный и постоянный диалог, чтобы обеспечить выполнение достигнутых в 2018 году договоренностей и наращивать эти результаты в 2019 году. Кишинев открыт к решению проблем граждан, независимо от того, проживают они на правом или на левом берегу Днестра. Люди с двух берегов Днестра - это единое целое, это наше сердце", - сказала вице-премьер Молдавии.

Ф.Фраттини также выразил надежду, что новое правительство Молдавии "будет сформировано ранее крайнего срока, который уже скоро подходит".

"ОБСЕ положительно оценивает предпринятые властями Молдовы шаги для решения проблем граждан с левого берега Днестра. Несмотря на избирательную кампанию и непростой политический период, молдавские власти приняли ряд решений на благо этих людей", - подчеркнул спецпредставитель ОБСЕ.

Ф.Фраттини приехал в Кишинев в пятницу вечером. В субботу он поехал в Тирасполь, где встретится с администрацией Приднестровья. Позднее в Бендерской крепости состоится пресс-брифинг Ф.Фраттини и лидера Приднестровья Вадима Красносельского.

На прошлой неделе главный переговорщик Приднестровья, министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев сетовал на то, что "из-за политической ситуации в Молдавии переговоры по приднестровскому урегулированию вновь оказались заморожены".

24 февраля в Молдавии состоялись парламентские выборы. Пророссийская Партия социалистов получила 35 мест в парламенте, правящая сейчас Демократическая партия - 30 депутатских мандатов, проевропейский блок ACUM - 26 депутатов, Партия Шора - семь мест в парламенте. Места в парламенте получили также три независимых кандидата, которые одержали победы в одномандатных округах.

Если депутаты в течение трех месяцев с момента первого заседания парламента не договорятся о создании парламентского большинства и утверждении нового правительства, президент имеет права распустить парламент и назначить дату досрочных выборов. Этот срок истекает 21 июня.

При этом создание коалиции для формирования нового правительства представляется маловероятным, так как все партии имеют принципиальные идеологические разногласия.