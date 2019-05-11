Мэй может в среду объявить о дате своей отставки, считают консерваторы

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, вероятно, сообщит о дате ухода со своего поста 15 мая, передает в субботу британская телерадиокорпорация Би-би-си со ссылкой на председателя консервативного комитета 1922 Грэма Брэди.

"Было бы странно, если бы она (Т.Мэй - ИФ) не дала нам четко понять в конце встречи, когда она покинет свой пост", - сказал Г.Брэди.

При этом он подчеркнул, что Т.Мэй попросили внести ясность о дате ее отставки именно на встрече с представителями комитета 1922.

Би-би-си напоминает, что встреча Т.Мэй с представителями консервативного комитета 1922 запланирована на 15 мая.

Т.Мэй ранее обещала, что она уйдет с поста главы британского правительства после ратификации соглашения по Brexit. Однако до сих пор остается неясным, когда это произойдет и действительно ли Т.Мэй намерена уйти.

Великобритания ранее добилась, чтобы сроки Brexit были перенесены на 31 октября 2019 года. За это время страна должна будет ратифицировать соглашение о выходе из ЕС, в противном случае она покинет Евросоюз без каких-либо договоренностей с Брюсселем.