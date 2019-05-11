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Дальнее зарубежье 11.05.2019 16:37

Мнения жителей о желаемой внешнеполитической ориентации Латвии расходятся - опрос

Опрос, проведенный в марте этого года агентством социологических исследований SKDS, выявил значительные расхождения мнений жителей Латвии о желаемой внешнеполитической ориентации страны.

В ответ на вопрос, в каком направлении Латвии как государству, на их взгляд, следовало бы больше ориентироваться, думая о дальнейшем политическом, экономическом и социальном развитии, 36% опрошенных ответили, что считают важным обеспечение самостоятельности и суверенитета Латвии без особой ориентации в направлении Запада или России.

27% респондентов считают необходимой дальнейшую и более глубокую интеграцию в ЕС, даже если она означала бы уменьшение политического и экономического суверенитета Латвии.

24% опрошенных считают, что Латвии следует наладить более тесное сотрудничество и дружеские отношения с Россией, даже если это означало бы ослабление связей с ЕС и другими западными странами.

13% респондентов не смогли дать конкретный ответ на этот вопрос.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ЛАТВИЯ, ЗАПАД, РОССИЯ, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]