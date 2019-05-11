Мнения жителей о желаемой внешнеполитической ориентации Латвии расходятся - опрос

Опрос, проведенный в марте этого года агентством социологических исследований SKDS, выявил значительные расхождения мнений жителей Латвии о желаемой внешнеполитической ориентации страны.

В ответ на вопрос, в каком направлении Латвии как государству, на их взгляд, следовало бы больше ориентироваться, думая о дальнейшем политическом, экономическом и социальном развитии, 36% опрошенных ответили, что считают важным обеспечение самостоятельности и суверенитета Латвии без особой ориентации в направлении Запада или России.

27% респондентов считают необходимой дальнейшую и более глубокую интеграцию в ЕС, даже если она означала бы уменьшение политического и экономического суверенитета Латвии.

24% опрошенных считают, что Латвии следует наладить более тесное сотрудничество и дружеские отношения с Россией, даже если это означало бы ослабление связей с ЕС и другими западными странами.

13% респондентов не смогли дать конкретный ответ на этот вопрос.