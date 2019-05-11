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СНГ 11.05.2019 17:01

Снайперские винтовки "Уголек" для армии создадут к 2022 году - разработчик

Военные получат качественную российскую оптику в новых снайперских комплексах "Уголек", заявил генеральный директор "Центрального научного института точного машиностроения" (ЦНИИТОЧМАШ) Альберт Баков.

"Он ("Уголек") сделан полностью из отечественных комплектующих. Заделы есть, промышленность работает, я уверен, что мы справимся с этим", - сказал А.Баков "Интерфаксу", отвечая на вопрос о российской электронике и оптике в винтовках.

Он сообщил, что проект "Уголек" должен быть реализован к 2022 году

"По срокам: у нас четыре года, до 2022 года. Всё пока идет по плану",- отметил А.Баков

Ранее гендиректор "ЦНИИТОЧМАШа" сообщил, что работа над созданием новых винтовок уже началась. "Идет работа над проектом "Уголёк". Речь идет о создании снайперских комплексов для Минобороны - двух полуавтоматических снайперских винтовок", - сказал А.Баков в интервью газете "Известия".

На вопрос, пойдут ли эти винтовки на замену снайперской винтовки Драгунова (СВД), он ответил: "Замену СВД мы не сделаем никогда".

"На тех дистанциях, где работает СВД - до 800 м - можно потратить несколько миллиардов, и ничего не сделать. СВД доведена до совершенства. Ей можно грести, ее можно кидать - на дистанции 500-800 м она идеально работает. Наверное, на ней можно улучшать оптику, что-то еще, но в целом - лучше уже не сделать", - сказал А.Баков.

ЦНИИТОЧМАШ входит в госкорпорацию "Ростех". Помимо стрелкового оружия, предприятия также разрабатывает артиллерийские комплексы. Кроме того, ЦНИИТОЧМАШ является головным разработчиком боевой экипировки "Ратник".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИНОБОРОНЫ, ВИНТОВКА, СРОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]