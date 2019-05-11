Военные получат качественную российскую оптику в новых снайперских комплексах "Уголек", заявил генеральный директор "Центрального научного института точного машиностроения" (ЦНИИТОЧМАШ) Альберт Баков.
"Он ("Уголек") сделан полностью из отечественных комплектующих. Заделы есть, промышленность работает, я уверен, что мы справимся с этим", - сказал А.Баков "Интерфаксу", отвечая на вопрос о российской электронике и оптике в винтовках.
Он сообщил, что проект "Уголек" должен быть реализован к 2022 году
"По срокам: у нас четыре года, до 2022 года. Всё пока идет по плану",- отметил А.Баков
Ранее гендиректор "ЦНИИТОЧМАШа" сообщил, что работа над созданием новых винтовок уже началась. "Идет работа над проектом "Уголёк". Речь идет о создании снайперских комплексов для Минобороны - двух полуавтоматических снайперских винтовок", - сказал А.Баков в интервью газете "Известия".
На вопрос, пойдут ли эти винтовки на замену снайперской винтовки Драгунова (СВД), он ответил: "Замену СВД мы не сделаем никогда".
"На тех дистанциях, где работает СВД - до 800 м - можно потратить несколько миллиардов, и ничего не сделать. СВД доведена до совершенства. Ей можно грести, ее можно кидать - на дистанции 500-800 м она идеально работает. Наверное, на ней можно улучшать оптику, что-то еще, но в целом - лучше уже не сделать", - сказал А.Баков.
ЦНИИТОЧМАШ входит в госкорпорацию "Ростех". Помимо стрелкового оружия, предприятия также разрабатывает артиллерийские комплексы. Кроме того, ЦНИИТОЧМАШ является головным разработчиком боевой экипировки "Ратник".
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