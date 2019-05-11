Почти 14% россиян страдают от ожирения, лидируют женщины - главный диетолог Минздрава

Более половины населения РФ живет с избыточным весом, четверть - страдает от ожирения, сообщил в интервью "Интерфаксу" главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян.

"Сейчас 55% населения в России живут с избыточной массой тела. Из них 25% страдают от ожирения. При этом женщин с ожирением больше, чем мужчин. Примерно процентов на 10", - сказал В.Тутельян.

"Плохо, что и детское ожирение растет. А это триггер. Это запускает такие опасные заболевания как метаболический синдром, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, атеросклероз, гипертоническая болезнь и другие", - отметил он.

В.Тутельян напомнил, что среди причин смертности россиян лидируют сердечно-сосудистые заболевания и онкология.

"А сейчас уже даже некоторые виды онкологии напрямую связывают с ожирением. Поэтому проблема очень серьезная. Так повелось, что к избыточной массе тела у нас до сих пор относятся с легкостью, не придавая значения этому очень коварному симптому. А он ведет к серьезным последствиям", - сказал В.Тутельян.

При этом он отметил, что в советское время людей с избыточным весом было гораздо меньше, почти вдвое - 20-25%.

Он связал это с тем, что "физическая активность упала донельзя, чему поспособствовало появление благ цивилизации: лифт, автомобиль, стиральная машина, интернет".

"Раньше больше ходили, гуляли, стирали вручную, воду из колодца носили... Раньше все активно занимались спортом. Был культ физкультуры. И все это поддерживалось государством. А сейчас что? Сейчас для нас трагедия, когда дома пульт от телевизора потерялся, надо встать, шагнуть - уже тяжело", - пояснил В.Тутельян.