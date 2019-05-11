Лукашенко заявляет, что к задержанному экс-шефу его службы безопасности уже давно были вопросы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что задержанный по подозрению в получении взятки бывший начальник его Службы безопасности Андрей Втюрин, уже давно находился в поле зрения правоохранительных органов.

"Если бы он у меня был вне подозрений, он бы до сих пор работал начальником Службы безопасности. Уже тогда к нему были вопросы. У меня были определенные подозрения. Ему был предоставлен шанс", - заявил А.Лукашенко при посещении Студенческой деревни в Минске в субботу.

Президента цитирует госагентство "БелТА".

По словам А.Лукашенко, А.Втюрин попал в поле зрения правоохранительных органов еще до перевода на пост заместителя госсекретаря Совета безопасности Белоруссии. "Буквально через несколько месяцев мне доложили о том, что к нему есть вопросы", - заявил глава государства.

4 мая Комитет государственной безопасности Белоруссии сообщил о задержании с поличным при получении взятки на $146,8 тыс. бывшего заместителя госсекретаря Совета безопасности республики А.Втюрина.

КГБ заявил, что взятку белорусскому высокопоставленному чиновнику давал представитель российской коммерческой структуры "Г", который был задержан вместе с А.Втюриным.

А.Втюрин занимал пост заместителя госсекретаря Совбеза Белоруссии с 2014 года, до этого в течение семи лет руководил Службой безопасности президента страны А.Лукашенко.