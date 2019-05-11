Министр обороны Латвии и шеф Пентагона обсудили планы сотрудничества

Должностные лица оборонных ведомств Латвии и США подписали план, устанавливающий приоритеты сотрудничества двух стран в оборонной сфере на последующие пять лет, сообщили агентству BNS в латвийском Минобороны.

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс в пятницу встретился в Вашингтоне с и.о.министра обороны США Патриком Шэнахэном и обсудил с ним дальнейшее двустороннее сотрудничество в области обороны.

Стороны подтвердили готовность продолжать выполнять намеченные на саммите балтийских государств и США в апреле 2018 года принципы сотрудничества в оборонной сфере и углублять сотрудничество Латвии и США в области обороны.

А.Пабрикс подчеркнул, что США - стратегический партнер Латвии, один из самых важных и близких союзников, и отметил, что присутствие сил США в Латвии - хороший пример единства союзных государств.

П.Шэнахэн поблагодарил Латвию за вклад в НАТО и выполнение рекомендаций странам-членам альянса выделить на оборону 2% внутреннего валового продукта.

А.Пабрикс 8-13 мая находится с рабочим визитом в США.