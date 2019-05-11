Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9083 RUR   0.0261 GBR   2.2109 TRY   0.2766

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.70 -0.42 Brent 70.39 0.02

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 11.05.2019 18:18

Министр обороны Латвии и шеф Пентагона обсудили планы сотрудничества

Должностные лица оборонных ведомств Латвии и США подписали план, устанавливающий приоритеты сотрудничества двух стран в оборонной сфере на последующие пять лет, сообщили агентству BNS в латвийском Минобороны.

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс в пятницу встретился в Вашингтоне с и.о.министра обороны США Патриком Шэнахэном и обсудил с ним дальнейшее двустороннее сотрудничество в области обороны.

Стороны подтвердили готовность продолжать выполнять намеченные на саммите балтийских государств и США в апреле 2018 года принципы сотрудничества в оборонной сфере и углублять сотрудничество Латвии и США в области обороны.

А.Пабрикс подчеркнул, что США - стратегический партнер Латвии, один из самых важных и близких союзников, и отметил, что присутствие сил США в Латвии - хороший пример единства союзных государств.

П.Шэнахэн поблагодарил Латвию за вклад в НАТО и выполнение рекомендаций странам-членам альянса выделить на оборону 2% внутреннего валового продукта.

А.Пабрикс 8-13 мая находится с рабочим визитом в США.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЛАТВИЯ, США, ОБОРОНА, СОТРУДНИЧЕСТВО


Похожие новости


США останутся верным союзником Латвии - Трамп В США надеются, что в Латвии вскоре решат вопрос о реституции собственности еврейской общины - Клинтон

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]