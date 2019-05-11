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СНГ 11.05.2019 18:40

В Ингушетии скончался самый пожилой житель России

В реанимационном отделении ингушской больницы умер 123-летний долгожитель из высокогорного села Гули Аппаз Илиев, сообщил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров на своей странице в соцсети Instagram.

"Ушел из жизни в возрасте 123 лет наш долгожитель, старейший житель России Аппаз Илиев. Аппаз Лоросович пережил смену эпох и поколений, вырастил 8 детей, 35 внуков, 34 правнука и несколько праправнуков", - написал лидер региона.

По его словам, он всегда оставался добрым, любящим жизнь старцем, в чем Ю.-Б. Евкуров "не раз убеждался при личной встрече". Глава республики выразил соболезнования родным и близким усопшего.

А.Илиев родился 1 марта 1896 году в высокогорном селе Гули Джейрахского района Ингушетии.

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Тэги: РОССИЯ, ИНГУШЕТИЯ, ДОЛГОЖИТЕЛЬ, КОНЧИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]