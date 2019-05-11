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Дальнее зарубежье 11.05.2019 19:05

Правящая партия ЮАР набрала более 50% голосов на выборах

Южноафриканская правящая партия "Африканский национальный конгресс" (ANC) по итогам подсчета 99,9% бюллетеней получила 57% голосов, сообщает в субботу агентство Associated Press.

Ожидается, что официальные результаты выборов в ЮАР буду объявлены позднее в субботу.

По данным агентства, явка избирателей составила 65%. Низкая явка стала результатом коррупционного скандала вокруг ANC, который ранее привел к отставке президента ЮАР Джейкоба Зумы.

Эти выборы стали первыми для ANC под руководством президента Сирила Рамафосы, сместившего в прошлом году с этого поста Дж.Зуму, руководившего ЮАР почти 10 лет.

В ходе всеобщих выборов в ЮАР избираются члены Национальной ассамблеи. Партия, обеспечившая себе большинство в парламенте, утвердит своего кандидата на пост президента страны.

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Тэги: ЮАР, ВЫБОРЫ, ПАРТИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]