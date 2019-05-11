Лукашенко: сумма ущерба от грязной нефти из РФ станет известна после ревизии НПЗ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что точная сумма ущерба от поставок "грязной" российской нефти в страну пока неизвестна.
"Сказать эту сумму я сейчас не могу. Она окончательно будет известна после того, как мы проревизируем то, что произошло на Полоцком НПЗ ("Нафтан" - ИФ), а сейчас мы считаем убытки", - заявил А.Лукашенко при посещении Студенческой деревни в Минске в субботу.
Президента цитирует госагентство "БелТА".
По словам главы государства, для подсчета убытков необходимо оценить степень повреждения оборудования нефтеперерабатывающих заводов. "Сейчас мы оцениваем ущерб. Обычно на месяц-полтора мы заводы останавливаем попеременно и начинаем их каждый год чистить. Ревизию проведем, и уже окончательная будет оценка", - сказал он.
При этом А.Лукашенко заявил, что крайне негативно оценивает случившееся. "Расхлябанность и разболтанность на территории России - а это тысячи километров - и огромная труба была загрязнена ядовитой нефтью. За неделю даже трубу, по которой прокачивается нефть, на 4-5 мм, как говорят специалисты, съедает", - отметил глава государства.
Концерн "Белнефтехим" сообщил о поставках некондиционной нефти из РФ вечером 19 апреля. "Гомельтранснефть Дружба" 24 апреля остановило транзит "грязной" российской нефти в Европу после уведомления оператора польского участка "Дружбы" PERN о том, что НПЗ в Польше и Германии не могут принимать и перерабатывать нефть с такими показателями.
Оба белорусских НПЗ - ОАО "Мозырский НПЗ" (Гомельская обл.) и ОАО "Нафтан" (Витебская обл.) - сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки, а также вынужденно приостановили экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Минэнерго России подтвердило факт загрязнения российской нефти дихлорэтаном - токсичным веществом, используемым как растворитель жиров и парафинов, которое обладает сильными коррозийными свойствами. По утверждению "Транснефти", загрязнение произошло на участке Самара-Унеча и стало результатом умышленных действий. При Минэнерго РФ создана комиссия по расследованию ситуации.
Кондиционная российская нефть по нефтепроводу "Дружба" начала поступать на территорию Беларуси днем 2 мая после того, как 30 апреля Беларусь полностью остановила прокачку нефти для вытеснения загрязненной органическими хлоридами нефти с российского и белорусского участков нефтепровода "Дружба"
Концерн "Белнефтехим" 4 мая сообщил о поступлении "чистой" российской нефти на линейно-производственной диспетчерской станции (ЛПДС) "Мозырь" ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Ожидалось, что Мозырский НПЗ приступит к переработке новой партии нефти 6 мая 2019 года. По состоянию на 10 мая завод не сообщал о начале ее переработки.
В "Белнефтехиме" сообщали, что на территории республики скопилось более1 млн тонн некачественной нефти. Суммарный объем некачественной нефти, который находится в нефтепроводах на территории России, Беларуси, Польши и Украины оценивается концерном в 5 млн тонн.
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