Узбекистан разблокировал доступ к новостным и правозащитным сайтам

В Узбекистане прислушались к призыву представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ и восстановили доступ к некоторым интернет-ресурсам.

Директор агентства информации и массовых коммуникаций при администрации президента республики Комил Алламжонов сообщил, что его ведомством изучены факты затрудненного доступа к некоторым зарубежным новостным интернет-ресурсам, которые были озвучены представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлемом Дезиром

"По итогам изучения, были выявлены определенные технические неполадки, которые препятствовали полноценной работе указанных веб-ресурсов в Узбекистане, и приняты соответствующие меры по их устранению", - написал в субботу К.Алламжонов в фейсбуке.

По его данным, с сегодняшнего дня восстановлен полный доступ к таким интернет-ресурсам как Voice of America, Amerika ovozi, BBC Uzbek, Deutsche Welle, Amnesty International, Human Rights Watch, Reporters sans frontieres, Eurasianet.org, AsiaTerra, Fergana Agency, Centre1, Uzmetronom и другим зарубежным сайтам.

"Особо хочу отметить, что глава государства постоянно подчеркивает необходимость обеспечения свободы слова и информации в республике. В соответствии с этим, агентство продолжает деятельность, направленную на укрепление статуса журналистов, развитие средств массовой информации и гражданской журналистики, совершенствование правовой базы, повышение прозрачности и открытости государственных органов", - добавил глава агентства.

При этом он призвал представителей СМИ соблюдать журналистскую этику, не использовать непроверенную и предвзятую информацию.

"Хотим призвать зарубежные СМИ и в целом журналистское сообщество придерживаться в своей деятельности принципов профессиональной журналистской этики, не использовать непроверенную и предвзятую информацию, а также не допускать распространения необоснованных слухов и домыслов", - подчеркнул К.Алламжонов.

В апреле А.Дезир призвал Ташкент прекратить блокирование средств массовой информации, чтобы обеспечить доступ общественности к важным новостным и текущим ресурсам.

До настоящего времени власти страны не признавали факт блокировки сайтов СМИ, предоставлявших альтернативную информацию о жизни в Узбекистане, а также оппозиционной и правозащитной направленности.

В сентябре 2018 года правительство Узбекистана утвердило порядок блокировки сайтов. Согласно этому документу, будет создан реестр, в который внесут сайты, распространяющие информацию порнографического, экстремистского, террористического, фундаменталистского, сепаратистского характера, а также разжигающие межэтническую, межнациональную, межрелигиозную вражду, пропагандирующие наркотики или раскрывающие государственную тайну. Доступ к ним на территории Узбекистана будет запрещен.

8 мая Минюст Узбекистана впервые обнародовал список запрещенных информационных ресурсов, признанных экстремистскими решением суда. В него вошли два сайта и 40 информресурсов, профилей, каналов и страниц в социальных сетях.