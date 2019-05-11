Йеменские повстанцы покидают порт Ходейда

Повстанцы-хуситы начали вывод вооруженных формирований из ключевого йеменского портового города Ходейда, согласно достигнутым между сторонами конфликта договоренностям, сообщает в субботу агентство Associated Press.

По данным агентства, хуситы проводят передислокацию сил как из Ходейды, так и из портов Рас-Иса и Ас-Салиф.

В середине апреля спецпосланник ООН по Йемену Мартин Гриффитс сообщил, что правительство Йемена и повстанцы-хуситы договорились о взаимном отводе войск от портового города Ходейда в качестве первого этапа стабилизации ситуации в этом районе.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Войска йеменского президента Мансура Хади противостоят повстанцам-хуситам, которым, согласно утверждениям ряда стран, помогает Иран. Арабская коалиция, сформированная в 2015 году под руководством Саудовской Аравии, поддерживает правительственные силы.