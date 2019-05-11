Более 80 африканцев спасены у берегов Мальты

Береговая охрана Мальты спасла в море 85 иммигрантов, передают в субботу западные СМИ.

По данным изданий, речь идет о нелегалах из Северной и Восточной Африки, которые плыли на деревянной лодке. Ожидается, что в ближайшее время спасенные иммигранты будут находиться на территории Мальты.

В апреле у берегов Мальты были спасены 64 иммигранта из Ливии. Впоследствии они были распределены по странам ЕС в соответствии с договоренностями между властями Мальты и союзом.