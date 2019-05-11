Грузовой поезд столкнулся в микроавтобусом на переезде в Алтайском регионе

Водитель микроавтобуса госпитализирован после столкновения с грузовым поездом на железнодорожном переезде перегона Хабары - Краснозерское Западно-Сибирской железной дороги, сообщает пресс-служба ЗСЖД.
"В субботу, 11 мая, в 6 часов 12 минут (мск) на железнодорожном переезде 2473 км между станциями Хабары и Краснозерское Алтайского региона Западно-Сибирской железной дороги водитель микроавтобуса выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся грузовым поездом", - говорится в сообщении.
Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.
"В результате ДТП водитель автомобиля получил тяжелые травмы и был госпитализирован, допущены незначительные повреждения локомотива", - отмечается в пресс-релизе.
На график движения пассажирских поездов инцидент не повлиял.
В пресс-службе УМВД России по Новосибирской области агентству уточнили, что инцидент с участием автомобиля Nissan Caravan произошел в Краснозерском районе Новосибирской области на железнодорожном переезде автодороги поселок Октябрьский - поселок Хабары.
"Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства происшествия, а также перевозчика", - сказал собеседник.
В свою очередь, в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги пояснили, что деление внутри субъектов РФ и регионов территориальных подразделений железной дороги не совпадает.
"По разделению территорий по регионам железной дороги место инцидента относится к Алтайскому региону", - уточнил собеседник.
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