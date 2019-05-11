Пить витамины нужно всю жизнь, их дефицит почти у всех россиян - главный диетолог Минздрава

Витамины необходимо принимать на протяжении всей жизни, их польза гарантирована, сообщил в интервью "Интерфаксу" главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян.
"Пить витамины нужно на протяжении всей жизни. К сожалению, у нас люди к этому не приучены. Я обязательно утром выпиваю одну таблетку. Плюс дополнительно Омега 3 пью в виде рыбьего жира. Надо людей приучать", - сказал В.Тутельян.
Он отметил, что в Японии 89% людей ежедневно употребляют эти препараты, в Европе - 80%, в Америке - 83-84%.
"А у нас кто-то говорит 20%, кто-то 30%. А на самом деле, наверное, процентов 5-7 людей принимают витамины регулярно, не больше. В итоге мы наблюдаем сочетанный дефицит витаминов у подавляющего числа россиян. Так что рекомендую. Вреда от них не будет - точно. Польза - 100%", - пояснил В.Тутельян.
Он опроверг мнение, что их действие не доказано, и что они не совсем усваиваются.
"Это бред. При разработке всех витаминно-минеральных комплексов проводятся исследования их клинической эффективности", - заявил В.Тутельян.
Он напомнил, что во время беременности и кормления потребность витаминов выше.
"Будущая мама уже несет ответственность за ребенка. Если она не ест поливитаминные минеральные комплексы, то у нее дефицит фолиевой кислоты. А это резко повышает риск внутриутробной гибели плода, уродств. Это доказано. А у половины беременных в первом триместре дефицит фолиевой кислоты. Это какой риск, какая ответственность! Поэтому, дорогие женщины детородного возраста, принимайте витамины, и будет здоровенький ребенок", - рассказал В.Тутельян.
Он порекомендовал пить любые доступные поливитаминные комплексы, так как все они "разливаются из двух бочек".
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