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Здравоохранение 11.05.2019 19:22

Пить витамины нужно всю жизнь, их дефицит почти у всех россиян - главный диетолог Минздрава

Витамины необходимо принимать на протяжении всей жизни, их польза гарантирована, сообщил в интервью "Интерфаксу" главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян.

"Пить витамины нужно на протяжении всей жизни. К сожалению, у нас люди к этому не приучены. Я обязательно утром выпиваю одну таблетку. Плюс дополнительно Омега 3 пью в виде рыбьего жира. Надо людей приучать", - сказал В.Тутельян.

Он отметил, что в Японии 89% людей ежедневно употребляют эти препараты, в Европе - 80%, в Америке - 83-84%.

"А у нас кто-то говорит 20%, кто-то 30%. А на самом деле, наверное, процентов 5-7 людей принимают витамины регулярно, не больше. В итоге мы наблюдаем сочетанный дефицит витаминов у подавляющего числа россиян. Так что рекомендую. Вреда от них не будет - точно. Польза - 100%", - пояснил В.Тутельян.

Он опроверг мнение, что их действие не доказано, и что они не совсем усваиваются.

"Это бред. При разработке всех витаминно-минеральных комплексов проводятся исследования их клинической эффективности", - заявил В.Тутельян.

Он напомнил, что во время беременности и кормления потребность витаминов выше.

"Будущая мама уже несет ответственность за ребенка. Если она не ест поливитаминные минеральные комплексы, то у нее дефицит фолиевой кислоты. А это резко повышает риск внутриутробной гибели плода, уродств. Это доказано. А у половины беременных в первом триместре дефицит фолиевой кислоты. Это какой риск, какая ответственность! Поэтому, дорогие женщины детородного возраста, принимайте витамины, и будет здоровенький ребенок", - рассказал В.Тутельян.

Он порекомендовал пить любые доступные поливитаминные комплексы, так как все они "разливаются из двух бочек".

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Тэги: РОССИЯ, ВИТАМИНЫ, МНЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]