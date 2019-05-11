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СНГ 11.05.2019 14:44

Мэр Львова готов бороться за кресло премьера Украины

Лидер партии "Объединение "Самопомич" Андрей Садовый заявил, что не намерен баллотироваться на должность мэра Львова ещё раз, готов идти в парламент, а также бороться за пост премьер-министра Украины.

"Моя деятельность как городского головы подходит к концу... я не собираюсь баллотироваться на новую каденцию. Я готов идти в парламент, возглавлять список, если будет ваше доверие, готов бороться за должность премьера и наводить порядок в стране", - сказал он на съезде партии "Объединение "Самопомич" в субботу в Киеве.

А.Садовый является городским головой Львова с апреля 2006 года. В 2019 году баллотировался на пост президента, но 5 марта (до голосования) снял свою кандидатуру.

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Тэги: УКРАИНА, ПОЛИТИК, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]