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ТЭК 11.05.2019 14:57

Минэнерго: Азербайджан в апреле сократил добычу нефти до 683 тыс. б/с, выполняет обязательства в рамках ОПЕК+

Суточный объем добычи нефти в Азербайджане в апреле 2019 года составил 683 тыс. баррелей против 798 тыс. б/с в марте текущего года, отмечается в сообщении министерства энергетики республики.

"Ежесуточный объем добычи нефти в апреле в Азербайджане составил 683 тыс. баррелей, из которых 605 тыс. баррелей пришлось на сырую нефть, 78 тыс. баррелей - на конденсат", - отмечается в информации.

По данным Минэнерго, ежесуточный объем экспорта сырой нефти из Азербайджана в апреле 2019 года составил 390 тыс. баррелей (в марте – 586 тыс.), 75 тыс. баррелей конденсата и 19 тыс. баррелей нефтепродуктов.

«Данные по суточной добыче нефти в Азербайджане в апреле направлены Совместной технической комиссии мониторингового комитета ОПЕК», - отмечается в сообщении.

По информации Минэнерго, среднесуточный объем добычи нефти в Азербайджане в январе-апреле 2019 года составил 770 тыс. баррелей.

«Тем самым, Азербайджан полностью выполняет обязательства в рамках договоренностей ОПЕК+», - отмечает Минэнерго.

Новое соглашение ОПЕК+, при котором страны картеля сокращают добычу на 800 тыс. б/с, а страны не-ОПЕК на 400 тыс. б/с было достигнуто 7 декабря 2018 года. В рамках этого соглашения Азербайджан должен сократить с 2019 года добычу нефти на 20 тыс. баррелей в сутки по отношению к показателю сентября 2018 года - до 776 тыс. баррелей.

Среднесуточный объем добычи нефти в Азербайджане в 2018 году составил 792,6 тыс. баррелей.

А.Азизов

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Тэги: НЕФТЬ, ДОБЫЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]