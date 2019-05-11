Лукашенко: Евроигры в Минске должны стать самой душевной олимпиадой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призывает всех жителей республики жить предстоящими Европейскими играми в Минске.
"Наша олимпиада должна быть самой душевной, и чтобы все люди в Беларуси жили этой олимпиадой и знали, что это они привезли этот праздник в страну и сделали для этого немало", - сказал А.Лукашенко при посещении Студенческой деревни в Минске в субботу.
Главу государства цитирует его пресс-служба.
"Душевность соответствует менталитету нашего народа, это в генах наших людей. Мы эту доброту подарим всем, кто приедет к нам на игры", - добавил он.
Касаясь подготовки столицы к приближающимся спортивным стартам, президент подчеркнул, что Минск - идеальный город для жизни, и именно таким его должны увидеть гости.
А.Лукашенко обратил внимание, что в Минске любят бывать многие известные россияне и даже покупают здесь землю и жилье.
"У Сергея Доренко (известный российский журналист, скончавшийся в 9 мая - ИФ), царствие ему небесное, здесь четыре квартиры. Он мне говорил о том, что здесь живет. Где бы он что ни говорил, но я знаю его мнение о Минске: это самое удобное место для детей. И дети его часто здесь бывали", - отметил глава государства.
"Мы должны показать, каким должен быть образцовый мегаполис для жизни людей. Тот Минск, который видите сейчас, не производит впечатления каменного мешка", - добавил президент.
II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.
Вертолеты ВВС Азербайджана примут участие в международных учениях «Anatolian Phoenix-2019» в Турции
Карабахское урегулирование позволит нормализовать отношения Баку и Еревана – МИД Азербайджана
Азербайджан продолжит проведение реформ для развития страны – президент Алиев
"Укртранснафта" возобновила транзит нефти в Европу
"Гомельтранснефть Дружба" уведомила "Транснефть" о готовности увеличить объемы транзитной прокачки нефти
Полная очистка Мозырского НПЗ от загрязненной нефти ожидается к 12 мая - Белнефтехим
Минобразования получит 2 млн манатов на строительство сельской школы в Гобустанском районе
ГААД получит 2 млн манатов на строительство автодороги в Гобустанском районе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство жилого дома для жителей Гобустана
Лукашенко заявляет, что к задержанному экс-шефу его службы безопасности уже давно были вопросы
Снайперские винтовки "Уголек" для армии создадут к 2022 году - разработчик
Мнения жителей о желаемой внешнеполитической ориентации Латвии расходятся - опрос
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Гейдар Алиев внес неоценимый вклад в воспитание кадров для органов безопасности, - легендарный разведчик Шамиль Сулейманов
В Баку выступили артисты из Астрахани
В Баку проходит широкомасштабное празднование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР