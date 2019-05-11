Полная очистка Мозырского НПЗ от загрязненной нефти ожидается к 12 мая - Белнефтехим

Концерн "Белнефтехим" ожидает, что полная очистка Мозырского НПЗ от загрязненной нефти будет проведена к 12 мая.

"Если говорить про Мозырский НПЗ, то на него действительно поступила и проходит процесс очистки свежая и соответствующая ГОСТу нефть. Ожидаем, что полная очистка завода от загрязненной нефти по всем технологическим переходам будет завершена к 12 мая. Сегодня Мозырский НПЗ работает на своей штатной мощности", - сказал председатель концерна Андрей Рыбаков.

Главу концерна цитирует госагентство "БелТА".

"Новополоцкий НПЗ (ОАО "Нафтан" - ИФ) до сих пор не обеспечен в полном объеме качественной нефтью, он работает на сниженной загрузке", - добавил он.

Кроме того, А.Рыбаков напомнил, что на территории Белоруссии объем "грязной" нефти все еще составляет порядка 1 млн тонн. "Нам удалось на первом этапе вытеснить лишь одну ветку, которая осуществляет подачу нефти как на Мозырь, так и последующую подачу в Украину", - сказал он.

"Предстоит огромная технологическая работа по вытеснению оставшейся не соответствующей ГОСТу нефти и, соответственно, оценка всего возможного ущерба, всех потерь как для субъектов хозяйствования Беларуси, так и для республики в целом с последующей отработкой механизмов компенсации данных потерь уже с российской стороной", - отметил А.Рыбаков.

Концерн "Белнефтехим" сообщил о поставках некондиционной нефти из РФ вечером 19 апреля. "Гомельтранснефть Дружба" 24 апреля остановило транзит "грязной" российской нефти в Европу после уведомления оператора польского участка "Дружбы" PERN о том, что НПЗ в Польше и Германии не могут принимать и перерабатывать нефть с такими показателями.

Оба белорусских НПЗ - ОАО "Мозырский НПЗ" (Гомельская обл.) и ОАО "Нафтан" (Витебская обл.) - сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки, а также вынужденно приостановили экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии.

Минэнерго России подтвердило факт загрязнения российской нефти дихлорэтаном - токсичным веществом, используемым как растворитель жиров и парафинов, которое обладает сильными коррозийными свойствами. По утверждению "Транснефти", загрязнение произошло на участке Самара-Унеча и стало результатом умышленных действий. При Минэнерго РФ создана комиссия по расследованию ситуации.

Кондиционная российская нефть по нефтепроводу "Дружба" начала поступать на территорию Беларуси днем 2 мая после того, как 30 апреля Беларусь полностью остановила прокачку нефти для вытеснения загрязненной органическими хлоридами нефти с российского и белорусского участков нефтепровода "Дружба"

Концерн "Белнефтехим" 4 мая сообщил о поступлении "чистой" российской нефти на линейно-производственной диспетчерской станции (ЛПДС) "Мозырь" ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Ожидалось, что Мозырский НПЗ приступит к переработке новой партии нефти 6 мая 2019 года. По состоянию на 10 мая завод не сообщал о начале ее переработки.

В "Белнефтехиме" сообщали, что на территории республики скопилось более 1 млн тонн некачественной нефти. Суммарный объем некачественной нефти, который находится в нефтепроводах на территории России, Белоруссии, Польши и Украины оценивается концерном в 5 млн тонн.

С 2019 года Белоруссия импортирует нефть из РФ на новых условиях, с учетом удорожания из-за налогового маневра. В результате маневра цена беспошлинных поставок нефти в Беларусь будет ежегодно возрастать пропорционально уменьшению российской экспортной пошлины на нефть. По оценке Минска, в связи с этим дополнительные издержки за 2019-2024 годы составят порядка $10,5 млрд, в том числе порядка $400 млн в 2019 году.

Ранее белорусские власти инициировали переговоры с руководством РФ о возможной компенсации издержек, однако правительство России заявило о нецелесообразности предоставления Белоруссии компенсаций в связи с изменением своей внутренней налоговой политики.