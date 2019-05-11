Более 6 тыс. человек остались в Дагестане без света из-за селя

Ремонтные бригады планируют до конца дня восстановить энергоснабжение двух районов Дагестана, нарушенное из-за схода селевого потока, сообщает ГУ МЧС РФ по Дагестану.
"Аварийное отключение электроэнергии произошло в населенных пунктах Цунтинского района и Бежтинского участка Дагестана. В результате, под отключение электроэнергии частично попадают два муниципальных образования - Цунтинский район и Бежтинский участок. Это 2030 абонентов с населением 6110 человек, в том числе дети - 1520", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, два района Дагестана частично остались без энергоснабжения из-за схода селевого потока, подмывшего опору на линии 35 кВ "Бежта - Шаури" с отпайкой на ПС "Кидеро". Отключенная мощность составила 3 МВт.
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