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СНГ 11.05.2019 16:04

Предвыборная агитация кандидатов в президенты стартовала в Казахстане

В Казахстане в субботу началась предвыборная агитация кандидатов на пост президента страны.

Агитация началась в 18:00 (15:00 мск) по времени Нур-Султана и закончится в 00:00 8 июня (21:00 7 июня мск).

8 июня объявлено "днем тишины" перед выборами.

ЦИК выдала регистрацию семи кандидатам, среди которых действующий глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев (от партии власти "Нур Отан").

Также борбу за президентский пост ведут писатель Садыбек Тугел (от общественного объединения "Улы Дала Кырандары" ("Орлы великой степи"), председатель территориального объединения профсоюзов Западно-Казахстанской области Амангельды Таспихов (от Федерации профсоюзов), депутат мажилиса от партии "Ак жол" (Светлый путь) Дания Еспаева, глава казахстанского национального аграрного научно-образовательного центра Толеутай Рахимбеков (от партии "Ауыл"), депутат мажилиса парламента от Коммунистической народной партии Казахстана Жамбыл Ахметбеков, политик и журналист Амиржан Косанов (от национал-патриотического движения "Улт тагдыры" (Судьба нации).

Внеочередные президентские выборы в Казахстане состоятся 9 июня, голосование пройдет с 7:00 до 20:00 по местному времени на всех избирательных участках страны.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ВЫБОРЫ, АГИТАЦИЯ, НАЧАЛО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]