Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9083 RUR   0.0261 GBR   2.2109 TRY   0.2766

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.70 -0.42 Brent 70.39 0.02

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 11.05.2019 16:21

"Желтые жилеты" Франции попытаются оживить активность своих акций

Французское протестное движение "желтых жилетов" после своей самой малочисленной акции 4 мая, собравшей 18,9 тыс. участников, рассчитывает придать новый импульс манифестациям, отмечает телеканал BFMTV.

В нынешнюю субботу протестные мероприятия 26-й акции "желтых жилетов" в разной форме и с разным размахом пройдут в Париже, Лионе, Бордо, Тулузе, Лилле, Страсбурге, Нанте, Дижоне, Руане, Орлеане и в других городах.

Учитывая опыт беспорядков и погромов, полиция продолжает запрещать манифестации в центрах городов, в исторических кварталах и в ряде коммерческих.

По данным телеканала, на этот раз в преддверии европейских выборов организаторы попытаются оживить движение в регионах страны.

Наиболее активные манифестации ожидаются в Нанте и Лионе. Префектура полиции Нанта прогнозирует участие 2 тыс. манифестантов, в том числе 500 левых радикалов. Власти сообщают о развертывании наиболее многочисленного до сих пор корпуса сил порядка.

В Лионе инициаторы акции заявляют об ожидаемых 9 тыс. участников.

В Париже, где по-прежнему действует запрет для манифестаций в кварталах Елисейских полей, Елисейского дворца, Национального собрания и собора Нотр-Дам, "желтые жилеты" проведут свою акцию под лозунгом поддержки учителей.

Масштабные акции французского движения "желтых жилетов" начались во Франции в ноябре прошлого года в знак протеста против повышения цен на топливо. В дальнейшем требования протестующих распространились на борьбу с обнищанием населения, повышение минимальных зарплат и пенсий, улучшение социальной защиты. В настоящее время они приобрели явную политическую окраску вплоть до призывов к отставке президента Эмманюэля Макрона, в политике которого многие французы видят причину своих жизненных трудностей.

Во многих случаях действия "желтых жилетов" выливались в беспорядки, погромы и столкновения с полицией. В ряды манифестантов внедрялись хулиганы и мародеры. В итоге меры властей против участников были ужесточены, и полиция стала запрещать проведение протестных акций в ряде мест, в первую очередь - в центрах крупных городов, в исторических кварталах и близ объектов стратегического значения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРОТЕСТУЮЩИЕ, ПЛАНЫ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]