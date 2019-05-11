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Внешняя политика 11.05.2019 16:48

Вертолеты ВВС Азербайджана примут участие в международных учениях «Anatolian Phoenix-2019» в Турции

Авиационные средства, технический и летный состав Военно-воздушных сил Азербайджана примут участие в международных учениях "Anatolian Phoenix-2019" в Турции, сообщает пресс-служба Минобороны.

"Авиационные средства, технический и летный состав Военно-Воздушных Сил Азербайджана вылетели на авиабазу в городе Конья для участия в международных поисково-спасательных учениях "Anatolian Phoenix-2019"", - говорится в сообщении.

В учениях, которые пройдут с 13 по 24 мая, примут участие по 2 вертолета "Ми-35" и "Ми-17" ВВС Азербайджана.

Р.Бабаев

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Тэги: ТУРЦИЯ, ОБОРОНА, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]