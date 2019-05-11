Вертолеты ВВС Азербайджана примут участие в международных учениях «Anatolian Phoenix-2019» в Турции

Авиационные средства, технический и летный состав Военно-воздушных сил Азербайджана примут участие в международных учениях "Anatolian Phoenix-2019" в Турции, сообщает пресс-служба Минобороны.

"Авиационные средства, технический и летный состав Военно-Воздушных Сил Азербайджана вылетели на авиабазу в городе Конья для участия в международных поисково-спасательных учениях "Anatolian Phoenix-2019"", - говорится в сообщении.

В учениях, которые пройдут с 13 по 24 мая, примут участие по 2 вертолета "Ми-35" и "Ми-17" ВВС Азербайджана.

Р.Бабаев