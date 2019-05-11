Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9083 RUR   0.0261 GBR   2.2109 TRY   0.2766

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.70 -0.42 Brent 70.39 0.02

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 11.05.2019 16:56

"Укртранснафта" возобновила транзит нефти в Европу

АО "Укртранснафта" (УТН) возобновило транзит нефти в Европейский союз по магистральному нефтепроводу "Дружба", сообщила в субботу пресс-служба УТН.

"Это стало возможным, в частности, после того, как специалисты венгерской компании MOL провели дополнительные исследования нефти, которая находится в трубопроводе, и подтвердили готовность ее принимать", - отмечается в сообщении.

По данным украинского оператора нефтетранспортной системы, транзит нефти был возобновлен в 14:35.

Как сообщалось, на фоне нефтяного форс-мажора в Белоруссии "Укртранснафта" 25 апреля вынужденно приостановила транзит нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь-Броды" (МН "Дружба"). Перед этим, 19 апреля, концерн "Белнефтехим" заявил о резком ухудшении качества поступающей по нефтепроводу из России нефти.

23 апреля Белоруссия вынужденно приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной (загрязненной органическими хлоридами нефти) российской нефти.

"Гомельтранснефть Дружба" 24 апреля остановило транзит "грязной" российской нефти в Европу после уведомления оператора польского участка "Дружбы" PERN о том, что НПЗ в Польше и Германии не могут принимать и перерабатывать нефть с такими показателями.

Общий объем некондиционной российской нефти с высоким содержанием хлорорганики, который скопился в трубопроводах России, Белоруссии, Украины и Польши, был оценен в 5 млн тонн.

30 апреля Белоруссия полностью остановила прокачку нефти для вытеснения загрязненной нефти с российского и белорусского участков "Дружбы".

Кондиционная российская нефть по нефтепроводу "Дружба" начала поступать на территорию Белоруссии днем 2 мая. УТН заявила о готовности возобновить транзит нефти в ЕС.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, УКРТРАНСНАФТА, НЕФТЬ, ТРАНЗИТ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]