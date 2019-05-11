Семь детей погибли при взрыве мины в Афганистане

В результате подрыва на придорожной мине в афганской провинции Газни погибли семеро детей, сообщило издание Ariana News со ссылкой на пресс-секретаря губернатора региона Арифа Нури.

"Семеро детей погибли и еще двое были ранены в субботу утром в результате подрыва на придорожной мине, установленной талибами в уезде Мукур. Инцидент произошел в селении Джампаран, когда дети играли на дороге", - сообщил Нури.

По его словам, раненые дети были доставлены в больницу в стабильном состоянии.