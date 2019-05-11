Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9083 RUR   0.0261 GBR   2.2109 TRY   0.2766

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.70 -0.42 Brent 70.39 0.02

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 11.05.2019 21:46

Личный адвокат Трампа назвал среди врагов президента США украинского депутата Лещенко

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани (Rudy Giuliani), отменивший визит на Украину, назвал среди врагов президента США депутата парламента Сергея Лещенко, отметив, что тот предоставил фейковую "черную бухгалтерию" Партии регионов.

Комментируя в интервью Fox News свой отказ ехать на Украину, Р.Джулиани заявил, что не хочет ехать "к группе людей, которые являются врагами президента США". "Есть человек, который был уличен в помощи демократам во время выборов 2016 года. Его имя - Лещенко, он обнародовал "черную книгу" (так называемая "черная бухгалтерия" Партии регионов, в которой фигурировал бывший глава предвыборного штаба Д.Трампа Пол Манафорт - ИФ)", - утверждает адвокат.

Он назвал подделкой переданные в 2016 году С.Лещенко материалы "черной бухгалтерии".

Кроме того, Р.Джулиани утверждает, что сын бывшего вице-президента США Джо Байдена получил от $3 млн до $10 млн от "коррумпированного (crooked) украинского олигарха, скрывающегося в России".

В свою очередь, комментируя эту информацию американского адвоката, С.Лещенко в "Фейсбуке" изложил свое видение ситуации: "Джулиани понял, что Луценко (генеральный прокурор Украины Юрий Луценко - ИФ) его систематически обманывал. Луценко 1) врет, что дело Буризмы закрыли из-за Байдена - а его закрывал сам Луценко; 2) врет, что "черная бухгалтерия" сфальсифицирована - а есть экспертизы, что нет".

Помимо этого, по словам С.Лещенко, Ю.Луценко "врет о том, что меня и Сытника (директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник - ИФ) осудили за вмешательство в выборы - а это был админсуд по иску Розенблата (депутат парламента Борислав Розенблат - ИФ) и решение не вступило в законную силу".

Он считает, что Ю.Луценко "по сути втянул Украину в чужую войну, сделав нас разменной монетой за столом между Трампом и Байденом, а сделал он с одной целью - сохранить свою должность генпрокурора".

Ранее Р.Джулиани в интервью New York Times сообщил, что планирует в ближайшие дни поехать на Украину, чтобы убедить новые власти не прекращать расследования, которые, как он полагает, будут выгодны американскому лидеру. По информации издания, адвокат намеревался отправиться в Киев на встречу с избранным президентом Владимиром Зеленским и убедить его дать ход расследованиям, которые могут принести новую информацию о двух делах, представляющих особую важность для Д.Трампа.

Первое касается истоков расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом российском вмешательстве в выборы США. Второе - связь сына бывшего вице-президента США Дж.Байдена Хантера с украинской газовой компанией.

Позднее в телешоу "Fox News @ Night" Р.Джулиани заявил об отмене визита на Украину. "Исходя из того, что я услышал от двух очень надежных людей..., - президент (В.Зеленский - ИФ) окружен людьми, которые являются врагами президента (Д.Трампа - ИФ), и людьми, которые, по крайней мере в одном случае, явно коррумпированы и вовлечены в эту схему", - сказал Р.Джулиани.

Адвокат заявил об опасениях того, что новый президент Украины "будет окружен, в прямом смысле, врагами президента США".

Он подчеркнул, что решение об отмене визита на Украину не имеет никакого отношения к предстоящим в 2020 году президентским выборам в США.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, США, АДВОКАТ, ОБВИНЕНИЯ


Похожие новости


Трамп пообещал Зеленскому продолжить поддержку усилий по восстановлению территориальной целостности Украины - Волкер Генпрокурор Украины отказался принять от посла США список лиц, от преследования которых следует воздержаться - интервью The Hill Волкер надеется на скорое завершение военного положения на Украине Помпео призвал главу новой церкви Украины уважать религиозный выбор граждан США и Европа могут усилить санкции против РФ из-за захвата украинских моряков - Волкер Пентагон набирает переводчиков со знанием украинского языка для помощи американским военным на Украине

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]