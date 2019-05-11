Личный адвокат Трампа назвал среди врагов президента США украинского депутата Лещенко

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани (Rudy Giuliani), отменивший визит на Украину, назвал среди врагов президента США депутата парламента Сергея Лещенко, отметив, что тот предоставил фейковую "черную бухгалтерию" Партии регионов.

Комментируя в интервью Fox News свой отказ ехать на Украину, Р.Джулиани заявил, что не хочет ехать "к группе людей, которые являются врагами президента США". "Есть человек, который был уличен в помощи демократам во время выборов 2016 года. Его имя - Лещенко, он обнародовал "черную книгу" (так называемая "черная бухгалтерия" Партии регионов, в которой фигурировал бывший глава предвыборного штаба Д.Трампа Пол Манафорт - ИФ)", - утверждает адвокат.

Он назвал подделкой переданные в 2016 году С.Лещенко материалы "черной бухгалтерии".

Кроме того, Р.Джулиани утверждает, что сын бывшего вице-президента США Джо Байдена получил от $3 млн до $10 млн от "коррумпированного (crooked) украинского олигарха, скрывающегося в России".

В свою очередь, комментируя эту информацию американского адвоката, С.Лещенко в "Фейсбуке" изложил свое видение ситуации: "Джулиани понял, что Луценко (генеральный прокурор Украины Юрий Луценко - ИФ) его систематически обманывал. Луценко 1) врет, что дело Буризмы закрыли из-за Байдена - а его закрывал сам Луценко; 2) врет, что "черная бухгалтерия" сфальсифицирована - а есть экспертизы, что нет".

Помимо этого, по словам С.Лещенко, Ю.Луценко "врет о том, что меня и Сытника (директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник - ИФ) осудили за вмешательство в выборы - а это был админсуд по иску Розенблата (депутат парламента Борислав Розенблат - ИФ) и решение не вступило в законную силу".

Он считает, что Ю.Луценко "по сути втянул Украину в чужую войну, сделав нас разменной монетой за столом между Трампом и Байденом, а сделал он с одной целью - сохранить свою должность генпрокурора".

Ранее Р.Джулиани в интервью New York Times сообщил, что планирует в ближайшие дни поехать на Украину, чтобы убедить новые власти не прекращать расследования, которые, как он полагает, будут выгодны американскому лидеру. По информации издания, адвокат намеревался отправиться в Киев на встречу с избранным президентом Владимиром Зеленским и убедить его дать ход расследованиям, которые могут принести новую информацию о двух делах, представляющих особую важность для Д.Трампа.

Первое касается истоков расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом российском вмешательстве в выборы США. Второе - связь сына бывшего вице-президента США Дж.Байдена Хантера с украинской газовой компанией.

Позднее в телешоу "Fox News @ Night" Р.Джулиани заявил об отмене визита на Украину. "Исходя из того, что я услышал от двух очень надежных людей..., - президент (В.Зеленский - ИФ) окружен людьми, которые являются врагами президента (Д.Трампа - ИФ), и людьми, которые, по крайней мере в одном случае, явно коррумпированы и вовлечены в эту схему", - сказал Р.Джулиани.

Адвокат заявил об опасениях того, что новый президент Украины "будет окружен, в прямом смысле, врагами президента США".

Он подчеркнул, что решение об отмене визита на Украину не имеет никакого отношения к предстоящим в 2020 году президентским выборам в США.