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ТЭК 12.05.2019 09:28

График прокачки восстановится до конца года, Белоруссия восполнит свои потери от грязной нефти

Большая часть потерь Белоруссии от "грязной" нефти в нефтепроводе "Дружба" восполнятся, поскольку Россия до конца года войдет в график нормальных поставок нефти, сообщил "Интерфаксу" источник в отрасли, знакомый с ситуацией.

"Если отбросить эмоции, то очевидно, что большая часть из перечисленных факторов нанесенного ущерба к таковым на данном этапе не относятся - потерянный транзит, недозагрузка НПЗ не являются невосполнимыми потерями, так как график поставок будет нагнан до конца года, для этого есть и ресурс и возможность", - сказал он.

"К реальному ущербу скорее может относиться возможное повреждение оборудования на НПЗ, хотя здесь еще предстоит разобраться в масштабе, а так же стоимость денег на период задержки в поставках. А это далеко не сотни миллионов",- отметил собеседник агентства.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что потери Белоруссии от прокачки загрязненной российской нефти по трубопроводу "Дружба" исчисляются сотнями миллионов долларов.

"Мы недополучили определенную прибыль, валютную выручку, транзит - мы огромные деньги потеряли. Это сотни миллионов долларов. Журналисты часто эту сумму называют, они недалеко от истины", - сказал он.

По словам главы Белоруссии, при подсчете ущерба будут учитываться несколько составляющих. "Это огромный ущерб, нанесенный нефтепроводу, самому оборудованию на нефтепроводах - это же насосы на самих станциях и все прочее - и на НПЗ. Два нефтеперерабатывающих завода (ОАО "Нафтан" и ОАО "Мозырский НПЗ" - ИФ) были загрязнены. И это огромный ущерб, который был нанесен стране. Я не говорю уже о том, что новополоцкий завод работал наполовину, мозырский простаивал, на треть работал", - добавил президент.

Представитель Минэнерго РФ не стал комментировать данное заявление.

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Тэги: РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, НЕФТЬ, ПОТЕРИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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