Боевики атаковали отель на юго-западе Пакистана

Группа боевиков осуществила нападение на дорогой отель в городе Гвадар (провинция Белуджистан) на юго-западе Пакистана, сообщают в субботу западные СМИ.
По данным изданий, нападение произошло на пятизвездочный отель Pearl Continental. Погиб охранник гостиницы. О других жертвах атаки пока не сообщается.
СМИ отмечают, что в этом отеле часто останавливаются туристы из других стран, в основном - из Китая.
Ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность за это нападение.
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