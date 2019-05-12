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Дальнее зарубежье 12.05.2019 09:55

Боевики атаковали отель на юго-западе Пакистана

Группа боевиков осуществила нападение на дорогой отель в городе Гвадар (провинция Белуджистан) на юго-западе Пакистана, сообщают в субботу западные СМИ.

По данным изданий, нападение произошло на пятизвездочный отель Pearl Continental. Погиб охранник гостиницы. О других жертвах атаки пока не сообщается.

СМИ отмечают, что в этом отеле часто останавливаются туристы из других стран, в основном - из Китая.

Ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность за это нападение.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ПАКИСТАН, ОТЕЛЬ, НАПАДЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]