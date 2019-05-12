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СНГ 12.05.2019 10:46

Порошенко уволил Филатова с должности замглавы администрации президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко своим указом уволил заместителя главы администрации президента Украины Алексея Филатова, сообщает в субботу пресс-служба главы государства.

"Освободить Филатова Алексея Валерьевича с должности заместителя главы Администрации президента Украины", - говорится в документе.

А.Филатов 25 июля 2014 занял должность заместителя главы администрации президента Украины. Отвечал за правовое обеспечение выполнения конституционных функций президента Украины, в частности в области судоустройства, разработку и внедрение судебной реформы, представительство президента Украины в судах.

Член Международной ассоциации адвокатов (IBA), совета пользователей Лондонского международного арбитражного суда, Украинской ассоциации международного права, Ассоциации юристов Украины, Киевской областной коллегии адвокатов (действие свидетельства на право осуществления адвокатской деятельности приостановлено в связи с переходом на государственную службу).

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, УКАЗ, УВОЛЬНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]